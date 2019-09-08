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Скоро отопительный сезон: "Нафтогаз" накопил рекордный объем газа

Скоро отопительный сезон: "Нафтогаз" накопил рекордный объем газа
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Запасы газа в ПХГ Украины достигли 18,7 млрд куб. м, что стало наилучшим показателем за последние годы.

Запасы газа в подземных хранилищах увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м.

"Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - сообщила НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Facebook.

Компания указала, что продолжает закачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Как сообщалось, хранилища страны в августе пополнились на 2,4 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне - 71,9 млн куб. м/сутки, в мае - 62,9 млн куб. м/сутки.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

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Напомним, правительство Украины в новом составе проводит серьезную подготовку ко прибытию миссии МВФ, которая должна посетить Украину в ближайшее время, к газовым трехсторонним переговорам с РФ и ЕС о транзите газа, а также к грядущему отопительному сезону.

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Газ, Нафтогаз, Отопительный сезон, ПГХ, Цена за газ.
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