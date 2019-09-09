НЗФ погасил задолженность ПриватБанка, тем самым выполнив обязанности перед НБУ

Новости Бизнеса:НЗФ досрочно выполнил обязательства перед НБУ по мировому соглашению, погасив задолженность ПриватБанка.

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) 6 сентября досрочно выполнил обязательства перед Национальным банком Украины (НБУ) по мировому соглашению, погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода, говорится в сообщении на сайте НБУ.

Как напоминает центробанк, в мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования. 28 августа 2019 Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ. Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил НЗФ, завод обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в период 2008-2015 гг. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям. Суды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения .

НЗФ - крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца.

НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).

НЗФ в январе-июле 2019 года сократил выпуск продукции на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 447,37 тыс. тонн.