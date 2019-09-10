С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"

Новости Бизнеса:Нацкомиссия снизила тариф Укрэнерго на 10%.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила на 10% тариф "Укрэнерго" на услуги по диспетчерскому управлению - до 8,04 грн/МВт-час. Новый тариф будет действовать с 1 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"НКРЭКУ утвердила новый тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по диспетчерскому управлению на уровне 8,04 грн/МВт-ч. Это на 10% ниже предыдущего тарифа (8,9 грн/МВт-ч), что действовал в августе 2019 года. Новый тариф будет действовать с 1 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Снижение тарифа объясняется пересмотром базы для его формирования, пояснили в компании. В частности, почти на 24% увеличен прогнозируемый объем передачи электроэнергии во втором полугодии 2019 года.

Также на формирование тарифа повлияла замена объемов производимой электроэнергии на объемы отпущенной в соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс системы передачи постановлением НКРЭКУ от 21 июня 2019 года №1120.

"Мы поддерживаем решение регулятора по утверждению нового тарифа на диспетчеризацию. Он уменьшается по сравнению с действующим на сегодня и покрывает минимально необходимые расходы для выполнения функций Укрэнерго", - прокомментировал заместитель председателя правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский.

В компании напомнили, что под центральным офисом Укрэнерго уже больше месяца митингуют работники Никопольского завода ферросплавов и других металлургических предприятий, которые оспаривают в суде тарифы Укрэнерго на передачу электроэнергии и оперативно-диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года.

Укрэнерго, со своей стороны, приложило все усилия для уменьшения собственных тарифов, отмечается в сообщении. Компания направила в правительство предложения по уменьшению нагрузки на тариф на передачу электроэнергии, которые были учтены при принятии постановления Кабмина о возложении специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Как сообщалось ранее, 27 июня в результате иска Никопольского завода ферросплавов суд приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми с 1 июля устанавливались тарифы Укрэнерго на передачу электроэнергии (347 грн за МВт-час.) и диспетчерское управление (8,9 грн за МВт-час.).

Впоследствии, 12 июля, НКРЭКУ приняла новое постановление, которым установила тарифы для Укрэнерго на услуги по передаче электрической энергии и диспетчерского управления. В частности, тариф на услуги по передаче электрической энергии был установлен на уровне 312,14 грн за МВт-час. Впрочем, 22 июля Никопольский завод ферросплавов обратился с иском о решении НКРЭКУ с целью отменить это постановление регулятора.

НКРЭКУ с 1 сентября 2019 года снизила тариф на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго" на 195,6 грн/МВт-час. - до 116,54 грн/МВт-час.