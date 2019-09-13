Транзит нефти подорожает в 3 этапа: как это отразится на потребителях

Новости Бизнеса:НКРЭКУ постановила увеличить тарифы на транспортировку нефти через украинские трубопроводы.

Энергетический регулятор Украины (НКРЭКУ) на специальном заседании в пятницу, 13 сентября, согласовали трехэтапное увеличение тарифов на операции транспортировки нефти мощностями трубопроводов государственной компании "Укртранснафта".

Как передает корреспондент, среди основных причин увеличения тарифов на транспортировку называются:

отказ от субсидий внутренних тарифов в пользу транзитных;

переход от 18 до 6 маршрутов траспортировки;

усиление транзита через Кременчугский НПЗ.

Согласно прогнозам Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в 2019 году ожидается рост объема транзита нефти украинскими НПЗ на 12,9% больше прошлогоднего показателя — до 2,228 млн тонн.

Оксана Кривенко, глава НКРЭКУ, убеждена, что анонсированный рост тарификации объемов транзитной нефти отразиться исключительно на марже поставщиков и переработчиков нефти, конечный потребитель не ощутит повышения цен на нефтепродукты за счет формирования внутренних цен на топливо, основанным на импортном паритете.

Среди оставшихся шести маршрутов — 5 принадлежат Кременчугскому ГПЗ, последний — НПК "Галичина". В период следующих двух лет стоимость транспортировки нефти через Кременчугский НПЗ должна вырасти от 1,9 до 3,5 раз, когда как на НПК "Галичина" - всего в 1,6.

Данному решению предстоит найти одобрение в общественных обсуждениях.

Тарификацией транспортировки нефти через украинские НПЗ занимается НКРЭКУ, цена устанавливается на основе договоров.

Полностью принадлежащая НАК "Нафтогаз Украины" "Укртранснафта" является оператором нефтяных магистралей Украины.