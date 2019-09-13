"Приватбанк" "сломался": в работе финучереждения произошел сбой

Новости Бизнеса:В финучреждении обещают, что все скоро починят.

Сегодня, 13 сентября, происходит массовый сбой в работе "ПриватБанка".В большинстве магазинов нельзя расплатится картой, возле банкоматов выстроились очереди.

Об этом сообщает ТСН.

На данный момент на горячих линиях банка сообщают о трудностях с платежами, оплатой Интернета, работой банкоматов и зачисление средств на карту.

Приват24 сломался — Андрій Козаченко (@kozachenko) September 13, 2019

Сейчас стоит приватбанк, а мы в мегамаркете с продуктами стоим на кассе

Это хуже чем апокалипсис @privatbankua — Hello Kitty (@yourpenispolice) September 13, 2019

В самом банке не называют настоящую причину сбоя, но обещают решить проблему до 20:00, но пока не рекомендуется проводить какие либо операции.

Напомним, соборное отделение полиции города Днепр проводит обыски в центральном офисе "ПриватБанка".

Ранее сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес.