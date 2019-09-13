"Приватбанк" "сломался": в работе финучереждения произошел сбой

Сегодня, 13 сентября, происходит массовый сбой в работе "ПриватБанка".В большинстве магазинов нельзя расплатится картой, возле банкоматов выстроились очереди.
Об этом сообщает ТСН.
На данный момент на горячих линиях банка сообщают о трудностях с платежами, оплатой Интернета, работой банкоматов и зачисление средств на карту.
Приват24 сломался
— Андрій Козаченко (@kozachenko) September 13, 2019
Сейчас стоит приватбанк, а мы в мегамаркете с продуктами стоим на кассе
Это хуже чем апокалипсис @privatbankua
— Hello Kitty (@yourpenispolice) September 13, 2019
В самом банке не называют настоящую причину сбоя, но обещают решить проблему до 20:00, но пока не рекомендуется проводить какие либо операции.
Напомним, соборное отделение полиции города Днепр проводит обыски в центральном офисе "ПриватБанка".
Ранее сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес.