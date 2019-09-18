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"Укрзализныця" меняет систему тендеров

"Укрзализныця" меняет систему тендеров
12:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В "Укрзализныце" хотят кардинально изменить систему закупок на более новую.

АО "Укрзализныця" начала стратегическую программу трансформации закупок, сообщил глава компании Евгений Кравцов.

"Сегодня мы получили "зеленый свет" для полной перезагрузки. И объявляем о стратегической программе трансформации закупок. Было много фамилий (часть из них уже появилась в СМИ), которые долгое время мешали процессу. Сейчас ситуация кардинально другая. И основная задача - оправдать доверие и реализовать необходимые изменения в компании", - написал он в Facebook.

Кравцов считает, что имеющаяся в настоящее время система закупок в "Укрзализныце" - крайне неэффективна и давно устарела.

По его данным, компания ежегодно закупает товаров и услуг на 28 млрд грн, у более 10 тыс. контрагентов, имеет более 40 тендерных комитетов и проводит более 20 тыс. тендеров (из которых только половина - успешные).

Согласно обнародованной Кравцовым презентации будущей стратегии закупок ж/д компании, "Укрзализныця" планирует внедрить ведущие мировые практики корпоративного управления закупками, в частности, провести корпоративную сертификацию CIPS, повысить эффективность персонала, установить необходимый уровень централизации, локализации и аутсорсинга услуг.

В презентации также указано, что компания планирует работать по операционной модели Centre Led Plus (рекомендованной CIPS).

"В течение всего 2019 года наши тендеры систематически блокируются. Здесь все просто: закупку в миллионы может остановить на три недели жалоба за 5 тыс. грн. Процесс максимально прост и доступен", - пояснил Кравцов.

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По его словам, ярче всего это прослеживается на примере закупок топлива, где "Укрзализныця" - крупнейший потребитель дизеля (в год закупает на 8-9 млрд грн).

"Нам нужны инструменты, для того, чтобы недобросовестные поставщики имели ограничения на участие в тендерах. Последний пример кризиса - когда всем известные "Трейд Коммодити" и SOCAR решили заблокировать закупки топлива. Но в Антимонопольном комитете Украины мы доказали, что их жалобы абсолютно беспочвенны", – подчеркнул глава компании.

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Он также сообщил, что за реформирование системы закупок компании будет отвечать новый директор по закупкам "Укрзализныци" Сергей Довгаленко.

Сейчас "Укрзализныця" начала развивать площадки для максимальной открытой коммуникации с поставщиками и активистами.

CIPS - британский институт в сфере закупок и управления цепями поставок. Целью этой организации является продвижение и развитие высоких стандартов профессионального мастерства и добросовестности среди всех, кто занимается закупками и управлением цепочками поставок. Институт создает стандарты закупок, которые успешно используют ООН, Мировой банк, МВФ и другие международные организации, представители которых также являются членами CIPS.

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Гривна, МВФ, Укрзализныця, Тендер, Евгений Кравцов, CIPS.
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