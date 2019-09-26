Цукерберг: В Facebook извлекли массу уроков в процессе борьбы с фейковыми новостями

Новости Бизнеса:Цукерберг заявляет, что Facebook опоздал с реакцией на проблемы с защитой личных данных

Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что его компания, а также другие крупные интернет-компании опоздали с принятием мер для урегулирования ряда социальных проблем, включая защиту персональных данных пользователей. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei, передает УНН.

"В последние годы Facebook и другие крупные интернет-компании оказались подвержены различным социальным проблемам. С некоторыми из необходимых мер в этом отношении — мы опоздали", — сказал он отвечая на вопрос о недавних скандалах, касающиеся конфиденциальности информации и вопросы вмешательства в выборы президента США. По его словам, в Facebook также извлекли массу уроков в процессе борьбы с фейковый новостями, которые угрожают демократии.

"Мы столкнулись с рядом проблем, таких как конфиденциальность, но мы изменились. Если мы сталкиваемся с чем-то, что является чувствительным для общества, нам нужно время, чтобы полностью решить эту проблему. Это совсем другой подход по сравнению с тем, что было пять лет назад", — добавил Цукерберг.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающихся сбора и хранения личных данных пользователей работают в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что в дальнейшем в соцсети будут бережно обращаться с персональными данными.