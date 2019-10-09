Коболев: Продление действующего газового контракта с РФ не имеет смысла

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" говорят, что продлевать нынешний контракт на поставку газа с РФ Украине не выгодно.

Украине не имеет смысла продлевать с 1 января 2020 года действующий контракт на транзит природного газа с Россией, заявил в ходе Украинского газового форума глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мне тяжело представить, зачем новому оператору ГТС, зачем украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то другие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", - сказал Коболев.

Он отметил, что в связи с этим критически важно сохранить трехсторонний формат переговоров Украина-ЕС-Россия.

Как сообщалось ранее, "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.