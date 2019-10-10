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Четверг, 10.10.2019
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Азербайджанская компания намерена купить одного из крупнейших мобильных операторов Украины

Азербайджанская компания намерена купить одного из крупнейших мобильных операторов Украины
00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Азербайджанский оператор Bakcell может купить "Vodafone Украина".

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на концентрацию ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), сообщила госуполномоченный АМКУ Мария Процишен.

По ее словам, дата рассмотрения заявления Bakcell будет известна после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по данному заявлению.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Vodafone Украина" планирует купить другая азербайджанская телеком-компания Azercell, однако эта информация не подтвердилась.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

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Сеть Bakcell состоит из более 7,5 тыс. базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

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"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

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АМКУ, Vodafone, Bakcell, Мария Процишен.
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