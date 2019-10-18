В "Нафтогазе" подвели промежуточные итоги слушаний в Стокгольме

Новости Бизнеса:Завершились апелляционные слушания по контракту на поставки газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В Стокгольме завершились апелляционные слушания относительно решения арбитража по контракту на поставки газа между российским ”Газпромом” и НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому было отменено положение контракта "бери или плати".

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Наконец улетаю из Стокгольма. Провел здесь 10 дней. Слушания по обжалованию "Газпромом" решения арбитража", - написал он.

По словам Витренко, "Газпром" оспаривает не одно, а все три решения арбитража. Если слушания по первой жалобе продолжались больше недели, то слушания по третьей жалобе будут продолжаться более месяца.

"Еще у нас периодически слушания по делам о принудительном исполнении решения арбитража в Великобритании, Нидерландах и других юрисдикциях. И в рамках нового арбитража будут слушания, которые продлятся две недели", - пояснил он.

Витренко отметил, что цена вопроса каждого иска - миллиарды или десятки миллиардов долларов. Поэтому в процесс вовлечены большие команды юристов и экспертов.

"Понятно, что эти усилия не напрасны. Мы уже сэкономили более 2 миллиардов долларов за счет пересмотра цены на полученный от "Газпрома" газ. И не обязаны больше платить около 80 млрд долл. за "бери или плати", - отметил топ-менеджер ”Нафтогаза”.

Напомним, "Нафтогаз" в ноябре предъявит "Газпрому" исковые требования на 11 млрд.