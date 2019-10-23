Запрет учитывать долги предприятий из ОРДЛО их не прощает - "Нафтогаз"

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" больше не будет учитывать долги предприятий, находящихся на оккупированных территориях.

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" не учитывать долги объектов теплопосталяющих предприятий, которые находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, при определении уровня расчетов предприятия за газ.

Об этом говорится в комментарии "Нафтогаза" в отношении постановления правительства №875 от 12 октября.

В компании пояснили, что есть несколько предприятий, расположенных на подконтрольной Украине территории, часть объектов которых теперь находится на временно оккупированных территориях. По этой части объектов есть долги, как за проданный им газ, так и за теплоснабжение, предоставленное ими потребителям до 31 декабря 2014 года.

"Такая задолженность учитывалась при определении уровня расчетов (если он падает ниже 90%, мы не имеем права поставлять газ этим предприятиям на подконтрольной территории). Теперь эти старые долги, появившиеся до 31 декабря 2014 года и сгенерированные объектами, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, не будут учитываться при определении уровня расчетов той части, которая осталась на подконтрольной территории", - сказано в сообщении.

В НАК отметили, что постановление эти долги не прощает, а только временно "выводит их за скобки" для определения уровня расчетов по тем объектам, которые есть на подконтрольной территории.

В компании также подчеркнули, что постановление Кабмина не означает, что "Нафтогаз" обязан поставлять газ для ОРДЛО. Согласно действующим нормам, обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам не распространяются на временно оккупированные территории ОРДЛО. И в этой норме никаких изменений не было.

"Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины до их освобождения и без возможности собирать за газ деньги, мы вам скажем", - добавили в НАК.

Согласно принятому постановлению, Донецкая и Луганская областные государственные администрации должны утвердить перечень предприятий теплоснабжения, объектов и подразделений, как на подконтрольной украинской власти территории, так и на временно оккупированных территориях.

Напомним, "Нафтогаз" с 1 ноября повышает минимальные цены на газ для промпотребителей почти на 20%.