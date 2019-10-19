Все еще без российского: Украина заполнила хранилища газа на 68%

Новости Бизнеса:В украинских ПХГ уже накопилось 68% газа в рамках подготовки к отопительному сезону.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 октября увеличился до 21,226 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 56,82 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины в течение суток газ не отбирался.

При этом в данных за 17 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 42,94 млн куб. м, из Венгрии - 7,32 млн куб. м, из Польши - 6,52 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 68%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября увеличивает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыс. кубометров.

Напомним, парламент одобрил в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС.