Нафтогаз увеличивает цену на газ: кого коснется

Новости Бизнеса:НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Компания НАК "Нафтогаз Украины" планирует повысить цену газа для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

редложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 – 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину.

Напомним, в Нафтогазе заявили, что даже без российского транзита Украина переживет зиму и отопительный сезон пройдет успешно.

Кроме того, в этом году Украина закачала рекордный объем газу и в межотопительный период увеличила запасы в ПХГ в 2,5 раза.