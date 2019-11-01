Boeing запретил осуществлять полеты 737NG: озвучена причина

Новости Бизнеса:Boeing "заземлил" пол сотни самолетов 737NG из-за обнаруженных трещин.

Американская компания Boeing запретила осуществлять полеты 50 самолетам модели 737NG в связи с обнаруженем трещин.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя компании.

"В четверг Boeing заявил о "заземлении" 50 самолетам модели 737NG в связи с обнаружением трещин", - говорится в сообщении.

По словам представителя компании, из 1000 проинспектированных самолетов только в 5%, или в 50 нашли трещины.

В то же время, в Boeing отметили, что пассажирам не стоит переживать.

Отмечается, что в компании уже сообщали о проблемах в этой модели, которые связанны с частью самолета, связывающей крыло с фюзеляжем воздушного судна.

Ранее в компании Boeing также заявили о проблемах с двигателем в новой модели 777X.