Николаевский бронетанковый завод приватизировать не будут

Новости Бизнеса:Кабмин запретил приватизацию Николаевского бронетанкового завода.

Кабинет министров включил Николаевский бронетанковый завод в число предприятий, которые не подлежат приватизации.

Как сказано в сообщении на правительственном портале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

"Правительство также включило Николаевский бронетанковый завод в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, как такой, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины", - говорится в сообщении.

"Николаевский бронетанковый завод" на постоянной основе проводит плановые ремонты и модернизацию БРДМ-2, БТР-70 с оснащением дизельными двигателями и БТР-80. Кроме того, предприятие разработало ряд модификаций бронемашин, например, командно-штабной машины БТР-70Ди-02 "Свитязь", которая была создана в рамках построения Единой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами Украины и находится на вооружении украинской армии. Также, завод ведет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 2 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1054-1 "О признании утратившим силу закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".