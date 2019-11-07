Украина презентовала технические новинки на выставке судостроения в Нидерландах

Новости Бизнеса:Украинские компании приняли участие и представили свои разработки и новации на выставке судостроения Europort в Роттердаме.

Одной из участниц выставки стала украинская компания Marko Ltd.

"Мы уже 25 лет занимаемся обслуживанием флота. Мы также производим судовое оборудование. Это - системы пожаротушения, аварийно-спасательное оборудование, пожалуй, эксклюзивно производим такие изделия, как аварийные пластыри, которые служат для того, чтобы спасти судно, закрыть какую-то пробоину либо серьезное повреждение. Мы хотим привлечь внимание не только к своей компании, но и к Украине как к морскому государству, которая способна предоставлять качественные услуги", - сказал генеральный директор Marko Ltd Владимир Коваль.

Его компания находится в Одессе, имеет подразделения в Киеве и Днипре. Также работали в Крыму, но пришлось прекратить деятельность после аннексии, отметил он.

Коваль также отметил, что его компания готова принять активное участие в крупном проекте под названием Международный водный путь (МВП) E40.

"Это такая артерия, которая позволила бы разгрузить автомобильные дороги, железнодорожное сообщение от значительного количества грузов. В этом проекте очень много заинтересованных сторон как в Европе, так и в Украине. На мой взгляд, это коллективный труд. Мы со своей стороны можем помочь строить судна", - сказал он.

Также участие в выставке принимает украинская компания "Интеллектуальные морские технологии", которая на рынке программного обеспечения уже около 20-ти лет. Среди пользователей разработанного компанией программного обеспечения ShaftDesigner есть классификационные общества, судостроительные и судоремонтные заводы, сервисные компании из государств Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии, Китая и многих других.

"Суда строятся по правилам классификационных обществ, которые имеют требования к валопроводу (валопровод на судне служит для передачи энергии от главного двигателя до гребного винта - ред.), и в соответствии с этими требованиями должны быть проведены расчеты центровки и вибрации валопровода, которые докажут, что валопровод будет обеспечивать определенный уровень надежности во время эксплуатации судна. Для этого и используется наше программное обеспечение ShaftDesigner, в которое можно ввести все необходимые исходные данные о судне и валопроводе, провести расчеты для всех эксплуатационных состояний судна и создать отчет, который будет иметь все результаты, которые требует классификационное общество относительно валопровода от судостроителя или судоремонтников, чтобы ввести судно в эксплуатацию. Кроме разработки программы ShaftDesigner, наша компания также выполняет соответствующие расчеты для заказчиков из многих стран мира", - отметил руководитель проекта Роман Батрак.

В команде "Интеллектуальные морские технологии" есть ученых, которые работают над разработкой новых методов расчетов и технологий, которые помогут сделать судовые валопроводы более надежными.

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"Наша компания занимается научными разработками для того, чтобы можно было исследовать, как будет вести себя валопровод в различных эксплуатационных условиях. У нас есть ряд ученых, которые разрабатывают методы для расчета валопроводов, которых еще нет в мире. Например, сейчас мы работаем над методом, который сможет определить примерное время, когда валопровод может выйти из строя, что поможет проектировать его с максимальным эксплуатационным сроком", - сказал научный сотрудник Александр Урсолов.

На выставке Украину также представила "Европейская сеть предприятий", которая помогает молодым украинским компаниям находить партнеров и выходить на европейский рынок. Украина присоединилась к Европейской сети предпринимательств (EEN-Enterprise Europe Network) в июне 2017 года. В состав консорциума вошли 7 организаций, среди которых частные и государственные учреждения, а также научные организации.

"Все, кто желает выходить на европейские рынки со своей продукцией или ищут партнеров, могут к нам обращаться. Нужно заполнить специальную форму на английском и рассказать о своей компании, что предлагает и какой вид сотрудничества ищет. Если деятельность соответствует главным требованиям сети, компания попадает в онлайн базу. Это как бесплатная онлайн площадка, где компании из 70-ти стран могут найти предложение", - пояснила эксперт EEN консорциума Наталья Скичко.

Нидерланды - всемирно известный центр морской торговли и общеевропейский транспортный хаб, который благодаря развитым внутренним водным путям, высококачественным автодорогам и современной железной дороге обеспечивает лучшие возможности для эффективных мультимодальных перевозок.

Нидерландский опыт по управлению водным транспортом (морским и речным) очень важен для Украины, в частности, в вопросе построения современной инфраструктуры, логистики в сфере развития внутренних водных путей, портового хозяйства, поскольку в контексте крупного проекта Международный водный путь (МВП) E40 речь идет о восстановлении широкомасштабного судоходства по Днепру, в том числе с учетом реализации "Инициативы по развитию Днепра". Это соединение, собственно, Черного, Балтийского морей через Днепр, Припять, Вислу, как традиционный торговый маршрут.