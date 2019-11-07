Скачать
Четверг, 07.11.2019
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Украина презентовала технические новинки на выставке судостроения в Нидерландах

Украина презентовала технические новинки на выставке судостроения в Нидерландах
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украинские компании приняли участие и представили свои разработки и новации на выставке судостроения Europort в Роттердаме.

Одной из участниц выставки стала украинская компания Marko Ltd.

"Мы уже 25 лет занимаемся обслуживанием флота. Мы также производим судовое оборудование. Это - системы пожаротушения, аварийно-спасательное оборудование, пожалуй, эксклюзивно производим такие изделия, как аварийные пластыри, которые служат для того, чтобы спасти судно, закрыть какую-то пробоину либо серьезное повреждение. Мы хотим привлечь внимание не только к своей компании, но и к Украине как к морскому государству, которая способна предоставлять качественные услуги", - сказал генеральный директор Marko Ltd Владимир Коваль.

Его компания находится в Одессе, имеет подразделения в Киеве и Днипре. Также работали в Крыму, но пришлось прекратить деятельность после аннексии, отметил он.

Коваль также отметил, что его компания готова принять активное участие в крупном проекте под названием Международный водный путь (МВП) E40.

"Это такая артерия, которая позволила бы разгрузить автомобильные дороги, железнодорожное сообщение от значительного количества грузов. В этом проекте очень много заинтересованных сторон как в Европе, так и в Украине. На мой взгляд, это коллективный труд. Мы со своей стороны можем помочь строить судна", - сказал он.

Макрон: Европа находится "на краю пропасти", а НАТО "впал в кому"

Также участие в выставке принимает украинская компания "Интеллектуальные морские технологии", которая на рынке программного обеспечения уже около 20-ти лет. Среди пользователей разработанного компанией программного обеспечения ShaftDesigner есть классификационные общества, судостроительные и судоремонтные заводы, сервисные компании из государств Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии, Китая и многих других.

"Суда строятся по правилам классификационных обществ, которые имеют требования к валопроводу (валопровод на судне служит для передачи энергии от главного двигателя до гребного винта - ред.), и в соответствии с этими требованиями должны быть проведены расчеты центровки и вибрации валопровода, которые докажут, что валопровод будет обеспечивать определенный уровень надежности во время эксплуатации судна. Для этого и используется наше программное обеспечение ShaftDesigner, в которое можно ввести все необходимые исходные данные о судне и валопроводе, провести расчеты для всех эксплуатационных состояний судна и создать отчет, который будет иметь все результаты, которые требует классификационное общество относительно валопровода от судостроителя или судоремонтников, чтобы ввести судно в эксплуатацию. Кроме разработки программы ShaftDesigner, наша компания также выполняет соответствующие расчеты для заказчиков из многих стран мира", - отметил руководитель проекта Роман Батрак.

В команде "Интеллектуальные морские технологии" есть ученых, которые работают над разработкой новых методов расчетов и технологий, которые помогут сделать судовые валопроводы более надежными.

Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года

Читайте также: На захваченных Россией кораблях велись ремонтные работы – адвокат Полозов
"Наша компания занимается научными разработками для того, чтобы можно было исследовать, как будет вести себя валопровод в различных эксплуатационных условиях. У нас есть ряд ученых, которые разрабатывают методы для расчета валопроводов, которых еще нет в мире. Например, сейчас мы работаем над методом, который сможет определить примерное время, когда валопровод может выйти из строя, что поможет проектировать его с максимальным эксплуатационным сроком", - сказал научный сотрудник Александр Урсолов.

На выставке Украину также представила "Европейская сеть предприятий", которая помогает молодым украинским компаниям находить партнеров и выходить на европейский рынок. Украина присоединилась к Европейской сети предпринимательств (EEN-Enterprise Europe Network) в июне 2017 года. В состав консорциума вошли 7 организаций, среди которых частные и государственные учреждения, а также научные организации.

"Все, кто желает выходить на европейские рынки со своей продукцией или ищут партнеров, могут к нам обращаться. Нужно заполнить специальную форму на английском и рассказать о своей компании, что предлагает и какой вид сотрудничества ищет. Если деятельность соответствует главным требованиям сети, компания попадает в онлайн базу. Это как бесплатная онлайн площадка, где компании из 70-ти стран могут найти предложение", - пояснила эксперт EEN консорциума Наталья Скичко.

Нидерланды - всемирно известный центр морской торговли и общеевропейский транспортный хаб, который благодаря развитым внутренним водным путям, высококачественным автодорогам и современной железной дороге обеспечивает лучшие возможности для эффективных мультимодальных перевозок.

Нидерландский опыт по управлению водным транспортом (морским и речным) очень важен для Украины, в частности, в вопросе построения современной инфраструктуры, логистики в сфере развития внутренних водных путей, портового хозяйства, поскольку в контексте крупного проекта Международный водный путь (МВП) E40 речь идет о восстановлении широкомасштабного судоходства по Днепру, в том числе с учетом реализации "Инициативы по развитию Днепра". Это соединение, собственно, Черного, Балтийского морей через Днепр, Припять, Вислу, как традиционный торговый маршрут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нидерланды, Роттердам, Marko Ltd, Выставка Europort.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь