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Штаб-квартира Google может переехать в Украину

Штаб-квартира Google может переехать в Украину
15:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Арахамия говорит, что Google может перенести штаб-квартиру из Европы в Киев.

Украина ведет активные переговоры с крупным зарубежным бизнесом, таким как Apple, Google, Paypal, Rakuten, Binance, Amazon, относительно захода в Украину.

Об этом председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сказал в интервью "Liga.net".

"Мы договорились с Rakuten (материнская компания Viber - ред.). Мы сейчас разговаривали с Binance, крупнейшей криптобиржей. Разговариваем сейчас с Amazon о приходе в Украину. Речь о дата-центре. Мы разговариваем с Google о переносе штаб-квартиры из Европы сюда", - сказал Арахамия.

Относительно захода в Украину Facebook, Арахамия выразил сомнение, отметив, что это связано, в том числе, с фактором России.

"Facebook - нет. У них позиция, RnD (отдел исследований и разработки - ред.) им не нужен, он у них там (в США - ред.) весь сконцентрирован. А sales office у них в России", - отметил он.

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Кроме того, по словам Арахамии, российский фактор влияет и на переговоры с PayPal.

"Мы говорим активно с PayPal и пытаемся их затянуть, хотя эта задача из неподъемных, потому что они не видят у нас рынка. Мы сейчас придумали новую стратегию переговоров с ними. Я надеюсь, она сработает. Не хочу спойлер. У них же есть представительство в России и они все время пытаются задавить появление PayPal в Украине", - подчеркнул политик.

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Арахамия также отметил, что относительно всех перечисленных компаний переговоры находятся в активной стадии, однако их внутренняя бюрократия несколько тормозит выход на конкретный результат. Глава президентской фракции прогнозирует, что более быстрых результатов следует ожидать не от компаний, а с отдельными бизнесменами.

"Везде активная фаза переговоров. Но у них большая бюрократия. К сожалению, такие инвесторы ориентируются на кредитные рейтинги и комплаенс. Гораздо быстрее сделки совершаются с богатыми людьми из стран с авторитарными режимами", - отметил Арахамия.

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Google, Apple, PayPal, Amazon, Rakuten, Binance, Давид Арахамия.
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