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Сотрудничество с СБУ: в "Укроборонпроме" заявили об усилении "партнерства" с правоохранителями

Сотрудничество с СБУ: в "Укроборонпроме" заявили об усилении "партнерства" с правоохранителями
17:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Айварас Абромавичус заявил, что в концерне хотят очиститься от коррупции.

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что усилит сотрудничество с правоохранительными органами.

Как сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром", новая команда концерна инициировала встречу с представителями правоохранительных органов Украины для усиления сотрудничества и содействия в расследовании уголовных и коррупционных правонарушений за предыдущие годы работы.

"Мы стремимся очистить имя "Укроборонпрома" и защищать отрасль от коррупции. Мы открыты к сотрудничеству, для нас не существует информации, которую мы могли бы скрывать от правоохранителей", - отметил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус.

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Он добавил, что больше всего открытых уголовных дел по статье 191 Уголовного кодекса Украины. В делах речь идет о злоупотреблениях прежними управленцами в системе концерна служебным положением на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

"По приглашению концерна к встрече присоединились представители Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Директор НАБУ Артем Сытник подчеркнул, что это первый пример такой инициативе и при содействии со стороны государственных компаний.

"Укроборомпром" сократил работы в рамках гособоронзаказа в 2019 году

"Отныне концерн, как управляющая компания, будет предоставлять все необходимые документы и максимально сотрудничать с правоохранительными органами", - отметил Абромавичус.

Отмечается, что за период 2012 - 2019 гг. открыто 625 уголовных производств, по которым проходят предприятия-участники ГК "Укроборонпром".

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СБУ, Укроборонпром, Айварас Абромавичус.
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