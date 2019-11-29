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Южно-Украинская АЭС запустила третий энергоблок

Южно-Украинская АЭС запустила третий энергоблок
10:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В "Энергоатоме" заявили, что ремонтные работы не энергоблоке завершены и он готов к подключению к сети.

Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети третий энергоблок после завершения капитального планового ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"29 ноября 2019 года в 01:36 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта. Проводится набор мощности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает без замечаний в заданном режиме.

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"Радиационный фон на промышленной площадке атомной станции находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 29 ноября составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - отметили в компании.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).  

ВостГОК не будет присоединен к "Энергоатому"

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

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АЭС, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС, Энергоблок.
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