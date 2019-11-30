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Черная полоса для "Газпрома": чистая прибыль компании сократилась почти на половину

Черная полоса для "Газпрома": чистая прибыль компании сократилась почти на половину
17:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Чистая прибыль "Газпрома" упала на 45% из-за снижения цен на газ.

Чистая прибыль "Газпрома" в третьем квартале снизилась на 45% до 3,32 млрд долларов на фоне сокращения объемов экспортных поставок и более низких цен на природный газ на европейском рынке.

Об этом пишет Рейтер.

Общие продажи компании в прошлом квартале снизились до 1,6 трлн рублей по сравнению с 1,9 трлн рублей за аналогичный период годом ранее.

Валовая выручка от поставок газа в Европу и другие рынки, не включающие Россию и постсоветские страны, составила 587 млрд рублей, сократившись на 37% в годовом выражении.

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Средняя цена поставляемого газа упала до 169,8 доллара за тысячу кубометров с 250,8 долларов в третьем квартале 2018 года.

Объемы поставок на указанные рынки также снизились в июле-сентябре, составив 53,5 млрд кубометров против 56,9 млрд кубометров за тот же период прошлого года.

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Чистый долг "Газпрома" на конец третьего квартала составлял 2,86 трлн рублей, пишет издание.

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Газ, Газпром, Убытки.
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