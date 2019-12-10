Скачать
Вторник, 10.12.2019
Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
"Нормандский саммит": США призвали Россию уважать свои обязательства
"Нормандский саммит": США призвали Россию уважать свои обязательства
Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
Самолет с фанами Аталанты совершил экстренную посадку в Киеве
Через 10 лет, а то и раньше: последние ледники в Тихом океане скоро растают
Последние ледники в Тихом океане скоро растают

"Укрэнерго" начала снижать импорт: в чем проблема

"Укрэнерго" начала снижать импорт: в чем проблема
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:"Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса максимально ограничивает импорт э/э.

НЭК "Укрэнерго" на фоне сохранения низкого спроса на электрическую энергию в объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины максимально ограничивает возможности для импорта ресурса, сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.

"В объединенной энергосистеме у нас продолжается ситуация сниженного спроса: и из-за погоды, и из-за низкого уровня промпроизводства. Поэтому мы практически полностью ограничиваем возможности для импортеров, внося корректировки в графики. Ночные часы – все по нулям, в дневные часы идет небольшой объем импорта", – сказал он на заседании национального энергорегулятора во вторник.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что с учетом текущей ситуации до конца декабря сложно спрогнозировать вероятность возвращения больших объемов импорта электрической энергии в ОЭС.

"До конца декабря очень тяжело спрогнозировать, будут ли значительные объемы импорта, которые мы наблюдали в первой половине октября", – сказал Ковальчук.

Правительство утвердило аудитора Нафтогаза

Импорт из Беларуси после прекращения 2 декабря возобновился в небольших объемах 7 декабря. В последние два дня он составляет 350 МВт, исключая период с полуночи до 8 утра, когда он равен нулю.

Импорт из России, остановившийся 5 декабря, по-прежнему полностью отсутствует.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Импорт, Укрэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
03 Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)
04 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
05 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что интересовало пользователей Twitter в убывающем году
Что интересовало пользователей Twitter в убывающем году
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
Милованов рассказал, что нужно для "зарплат как в Польше"
Историческое достижение: компания Disney собрала в мировом прокате рекордную сумму
Историческое достижение: компания Disney собрала в мировом прокате рекордную сумму
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь