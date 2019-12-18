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СМИ: "Газпром" подтвердил свое участие в следующих газовых переговорах

СМИ: "Газпром" подтвердил свое участие в следующих газовых переговорах
19:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"Газпром" подтвердил участие в 3-сторонних переговорах в Берлине 19 декабря.

"Газпром" (РФ) подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей Украины и ЕС в Берлине 19 декабря, сообщил источник в украинском правительстве агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович накануне сообщил, что ожидает по итогам назначенных на 19 декабря переговоров о будущем транзите российского газа по территории Украины в страны ЕС после 2019 года положительного сигнала рынкам и потребителям.

Накануне переговоров он проведет двухстороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмайером.

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Предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября нынешнего года.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Марош Шефчович.
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