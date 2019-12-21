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Apple наняла специалистов для разработки спутников

Apple наняла специалистов для разработки спутников
03:59 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Apple собрала секретную команду для работы над спутниковой технологией.

Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом, передает РБК.

По данным агентства, компания наняла около дюжины инженеров из космической и спутниковой индустрий. Проект возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик, бывшие аэрокосмические инженеры и сотрудники Skybow Imaging - сервиса спутниковых фотографий, который был продан Google в 2014 году. После сделки специалисты до 2017 года руководили спутниковыми задачами поисковика.

Blooomberg отмечает, что проект находится на ранней стадии и может быть отменен. Однако, пишет агентство, в нем заинтересован лично СЕО компании Тим Кук, который дал понять, что этот вопрос для компании приоритетен.

Как уточняет Bloomberg, неясно, пытается ли Apple заняться собственным дорогостоящим созданием спутников или просто разрабатывает наземное оборудование, которое будет получать данные от уже запущенных спутников и передавать их на мобильные устройства. Агентство предполагает, что Apple ищет способы связать интернет-сервисы напрямую с гаджетами, минуя сети мобильных операторов.

В спутниковой индустрии много примеров финансовых провалов вроде банкротства всемирного оператора Iridium в 1999 году, напоминает агентство.

Попытки закрепиться в индустрии от Amazon (Blue Origin основателя компании Джеффа Безоса в 2017 году заключила коммерческий контракт на запуск спутников с французской Eutelsat) и SpaceX пока также не приносят доходов. В то же время Apple редко заходит на новые рынки без четкого плана заработка, заключает Bloomberg.

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Apple, Спутник, Майкл Трела, Джон Фенвик.
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