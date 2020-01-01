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Санкции не помешали: продажи Huawei в 2019 выросли почти на 20%

Санкции не помешали: продажи Huawei в 2019 выросли почти на 20%
05:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Huawei получила почти 20% роста продаж за 2019 год.

Несмотря на санкции США, продажи китайской компании Huawei по итогам 2019 года выросли на 18%.

Об этом информирует NHK.

"Китайская компания-гигант в области телекоммуникаций Huawei сообщила, что ее объем продаж в 2019 году будет на 18% выше, чем в предыдущем, несмотря на введение Соединенными Штатами более строгих ограничений в отношении ее бизнеса. Этот прогноз озвучил во вторник заместитель председателя совета директоров и действующий генеральный директор компании Эрик Сюй в своем новогоднем обращении к сотрудникам", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по словам гендиректора, компания поставила на рынок более 240 миллионов смартфонов, и ее годовой объем продаж превысит $122 млрд.

Вместе с тем Эрик Сюй предупредил, что Huawei будет увольнять "посредственных менеджеров и не проявляющих рвения сотрудников, чтобы вдохнуть новую жизнь в компанию".

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Как сообщалось, Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США.

Компания находится под американскими санкциями с мая 2019 года.

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Китай, Санкции, Huawei, Эрик Сюй.
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