"Нафтогаз" рассматривает возможность запуска виртуального реверса газа из Словакии

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" называют виртуальный реверс выгодным, так как "не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует запустить виртуальный реверс газа из Словакии. Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.

"Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее - не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 млрд долл.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн или 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров.