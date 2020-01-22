Арестованное предприятие "АВК" продают за 120 миллионов

Новости Бизнеса:Здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр, были выставлены на аукционе OpenMarket общей стоимостью 120,7 млн.

На электронном аукционе OpenMarket (ГП СЕТАМ) выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК" в городе Днепр с общей стартовой стоимостью 120,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает сайт СЕТАМ.

На торги выставлено 2 лота:

здания и сооружения общей площадью 37,49 тыс. кв. м со стартовой ценой 97,24 млн грн;

здания и сооружения общей площадью 9,93 тыс. кв. м со стартовой ценой 23,48 млн грн.

Проведение торгов назначено на 20 февраля 2020 года.

"Известная компания "АВК" входит в ТОП-3 крупнейших кондитерских компаний Украины, поэтому уверен что этот лот заинтересует рынок и найдет нового владельца", - отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнёв.

В августе Хозяйственный суд Донецкой области отсрочил до 13 декабря 2019 года передачу кондитерской фабрики "АВК" в Днепре "Проминвестбанку".

"Проминвестбанк", который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что "кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно". По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.

Компании АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла - ред). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс человек.

До 2014 года 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.