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Украина привлечет немецких специалистов к реформе "УЗ"

Украина привлечет немецких специалистов к реформе "УЗ"
20:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о развитии "Укрзализныци".

Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn в среду в швейцарском Давосе подписали меморандум о стратегическом партнёрстве в отрасли и развитии "Укрзализныци".

"Это меморандум ещё не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнёрстве. Это прекрасная новость", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук, открывая заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины в Давосе.

Он отметил, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороги страны и реализации ее логистического потенциала.

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Гончарук призвал всех инвесторов активнее вкладывать в Украину.

"Украина - наилучшая, возможно, страна и развивающаяся экономика в мире для инвестирования в настоящий момент", - подчеркнул глава правительства.

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При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в Твиттер Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станут базой для изменения ситуации в УЗ", - написал премьер.

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Укрзализныця, Мининфраструктуры, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук.
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