Эпидемия в Китае: "Укрпошта" развеивает мифы

Новости Бизнеса:В "Укрпоште" говорят, что новый коронавирус не распространяется через посылки.

Новый коронавирус, вспышка которого наблюдается в Китае, не распространяется через товары, которые отправляются в международных почтовых отправлениях.

На странице публичного акционерного общества "Укрпошта" в сети Facebook сказано, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы в связи со вспышками коронавируса в Китае.

"Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - сообщили в "Укрпоште".

В этой связи компания просит украинцев доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 24 января количество погибших от нового коронавируса в Китае составило 26 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания - около 830.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

27 января украинский туроператор Join UP! заявил о возвращении своих туристов с китайского острова Хайнань.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.