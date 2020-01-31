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Укравтодор будет сотрудничать с Bolt

Укравтодор будет сотрудничать с Bolt
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Укравтодор объявил о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило о начале сотрудничества с сервисом по заказу такси Bolt (ранее - Taxify), сообщила пресс-служба сервиса.

"Долгое время "Укравтодор" ассоциировался с кризисными коммуникациями. Наша цель - изменить это ложное представление и образ агентства как закрытого государственного учреждения… В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует вышеупомянутые ценности и имеет необходимый опыт и ресурсы, чтобы продвигать их совместно с нами", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Как отмечается в сообщении, основным направлением взаимодействия "Укравтодора" и компании Bolt будут просветительские проекты, которые касаются безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.

"Мы инвестируем в Украину, считаем это перспективным делом и будем расширять свое покрытие по всей стране. Именно поэтому сотрудничество с "Укравтодором" является для нас стратегическим партнерством, которое поможет воплотить важные для страны проекты и улучшить жизнь граждан", - отметил региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

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Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города страны.

В начале марта 2019 года Тaxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

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Дороги, Такси, Укравтодор, Bolt.
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