Становится все опасней: Apple закрыла все офисы и магазины в Китае

Новости Бизнеса:Руководство компании Apple приняло решение временно закрыть магазины в Китае в связи с распространением коронавируса.

Компания Apple закрыла все свои магазины и офисы в материковой части Китая из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

"На основании последних рекомендаций ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры в материковом Китае до 9 февраля", - говорится в заявлении компании.

Интернет-магазин Apple в Китае продолжит работу.

В компании отметили, что продолжают следить за ситуацией и вновь откроют свои магазины "как можно скорее".

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждены 11 374 случаев заражения "китайским" коронавирусом. Зафиксированы 259 случаев смерти.

Коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 24 странах - Тайланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Малайзии, США, Франции, Германии, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, Италии, России, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Непале, Филиппинах и Шри-Ланке.