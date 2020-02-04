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"Нафтогаз" в январе получил от "Газпрома" более полмиллиарда долларов

"Нафтогаз" в январе получил от "Газпрома" более полмиллиарда долларов
19:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина получила от "Газпрома" почти $600 миллионов за транзит газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе получил от российского "Газпрома" 578,4 миллиона долларов за обеспечение услуг по транзиту газа с декабря по февраль. 

Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В январе "Нафтогаз" получил 239,5 миллиона долларов за транзит в декабре, а также 175,1 миллиона долларов предоплаты за январь и 163,8 миллиона долларов за февраль. Всего 578,4 миллиона долларов", - написал он.

По его словам, такая сумма составляет почти треть доходов госбюджета за январь 2020 года. Но если бы во время переговоров с "Газпромом" украинская сторона не отказалась от нового иска в арбитраже в обмен на новый контракт, то "Нафтогаз" бы получил только 239,5 миллиона долларов, и это был бы последний платеж за транзит.

Витренко подчеркнул важность заложенного в новом контракте принципа "качай или плати", поскольку фактически прокачанные через Украину объемы газа гораздо меньше, чем оплаченные "Газпромом".

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"Дело в том, что ранее "Газпром" платил только за фактически транспортировано объемы, а они составили лишь 46% от законтрактованных. А вот в новом контракте уже действует принцип "качай или плати". Иными словами, если сравнить с предыдущим контрактом, то из-за действия этого принципа в январе 2020 года фактическая ставка транзита газа для "Газпрома" была более чем в два раза выше, чем в декабре 2019 года", - пояснил топ-менеджер НАК.

Как сообщалось ранее, российская компания "Газпром" в январе текущего года на 46% использовала оплаченные мощности газотранспортной системы Украины для транзита газа. 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

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Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиарда кубометров - в последующие 4 года. В "Нафтогазе Украины" отметили, что Украина впервые в истории подписала с Россией контракт на транзит газа по европейскому принципу "качай или плати".

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Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Юрий Витренко.
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