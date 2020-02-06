Фонд госимущества выставит на продажу горно-химическую компанию

Новости Бизнеса:Глава фонда Дмитрий Сенниченко заявил, что продажа компании состоится летом, после завершения аудита.

Фонд государственного имущества Украины планирует, что уже летом этого года государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" получит нового собственника.

Об этом во время представления планов по приватизации заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

"Мы надеемся, что летом мы уже получим нового собственника", - сказал он.

По словам Сенниченко, на сегодня уже десять компаний планируют принять участие в конкурсе по приватизации предприятия. Сейчас на ОГХК заканчивается аудит, после чего начнется этап маркетирования.

Как сообщалось ранее, "Объединенная горно-химическая компания" является объектом большой приватизации и запланирована к продаже в 2020 году.

Напомним, Кабмин направил в ВР список предприятий, которые нельзя приватизировать.