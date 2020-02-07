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Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний

Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
12:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин провел разъяснительную беседу с набсоветами госкомпаний, чтобы те воздержались от выплат громадных премий по уже действующим контрактам.

Кабинет министр принял решение по снижению уровня премий для топ-менеджеров государственных компаний, о чем во время часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы уже приняли решение, которым установили лимиты для каждой государственной компании, они значительно меньше, чем те, которые есть сейчас", - сказал он.

При этом глава правительства сообщил, что Кабмин провел разъяснительную беседу с наблюдательными советами государственных компаний, чтобы те воздержались от выплат громадных премий по уже действующим контрактам.

"Это бизнес. Нам надо понять, что там работают не чиновники, и мы должны там конкурировать на рынке труда с частными предприятиями. Мы, как правительство, еще пару недель назад приняли решение и обратились к каждому наблюдательному совету государственного предприятия с просьбой воздержаться от уплаты больших премий. Мы с каждым наблюдательным советом ведем переговоры, чтобы упорядочить это. Это касается существующих контрактов, которые не мы подписывали", - сказал он.

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Как сообщалось, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий на сумму 4,63 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. Сумма премии была разделена на две части.

Первая часть премий на сумму 20,7 миллиона долларов уже выплачена. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет после успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 миллиарда долларов + проценты).

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14 января 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в Facebook, что премии менеджменту компании за полученные от российского "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража еще не назначены. Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ОАО "Газпром".

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Нафтогаз, Премии, Алексей Гончарук, Госкомпании.
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