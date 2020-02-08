Активы Курченко по ФК "Металлист" передадут ГП "Хорьков-Арена"

Новости Бизнеса:Директором новосозданного госпредприятия "Харьков-Арена" назначили Дмитрия Белоцерковского.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер подписал распоряжение о создании госпредприятия "Харьков-Арена", которому будет передано в управление конфискованные у олигарха-беглеца Сергея Курченко активы ФК "Металлист".

Об этом говорится в распоряжении Кучера, размещенном на официальном сайте ХОГА.

"Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, оказание услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведение спортивных соревнований различного уровня.

А также создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и PR-деятельность и тому подобное.

Напомним, Депутаты предлагают установить 3-летний мораторий на застройку природоохранных земель в Одессе.