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Застройка природоохранных земель в Одессе: нардепы предлагают ввести мораторий

Застройка природоохранных земель в Одессе: нардепы предлагают ввести мораторий
18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Депутаты предлагают установить 3-летний мораторий на застройку природоохранных земель в Одессе.

Группа народных депутатов предлагает ввести трехлетний мораторий на смену целевого назначения и застройку земель природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения в Одессе.

Соответствующий законопроект №3022 зарегистрирован в Верховной Раде 6 февраля. Его авторами являются депутаты фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук, Алексей Леонов, Дарья Володина, Максим Заремский и Богдан Кицак.

"Ввести мораторий сроком на три года на застройку и изменение целевого назначения земель природно-заповедного фонда, другого природоохранного назначения, а также земель оздоровительного и рекреационного назначения в городе Одесса независимо от форм собственности", – говорится в законопроекте.

При этом на время действия моратория запрещается выдача разрешений на строительные работы и выдача градостроительных ограничений для земельных участков, которые относятся к природоохранной, оздоровительной и рекреационной категории земель.

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Согласно документу, мораторий не распространяется на работы по укреплению склонов и стабилизации оползневых процессов, а также для объектов строительства класса СС1.

Документ предполагает также запрет на вырубку многолетних насаждений, кроме случаев ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона, предлагается разработать законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины о градостроительной деятельности с целью усиления охраны и защиты природоохранных земель.

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Вместе с тем законопроект предполагает проведение в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона проверок действующей градостроительной документации, условий и ограничений в Одессе, выданных за последние пять лет, на предмет соответствия законодательству. Предполагается также проверка завершенных объектов, принятых в эксплуатацию в течение последних пяти лет, которые расположены на территории природоохранных земель, на предмет соответствия объектов целевому назначению участков.

"Принятие данного закона положит конец процессу уничтожения и деградации путем застройки земель природоохранного, рекреационного и оздоровительного назначения независимо от форм собственности в городе Одесса, заставит начать работу по устранению пробелов в градостроительном законодательстве с целью усиления охраны наиболее важных категорий земель Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Верховная Рада, Одесса, Застройка, Слуга народа.
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