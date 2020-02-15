Украинцы разместили 2,4 млрд грн на ЭКО-депозите Укргазбанка

Новости Бизнеса:Размещенные на этом депозите средства направляются на финансирование проектов по защите окружающей среды.

С момента запуска запуска "ЭКО-депозит" украинцы разместили на нем уже более 2,4 млрд грн своих сбережений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отмечают, что размещенные средства вкладчиков направляются на финансирование исключительно экологичных проектов. В том числе на 63 энергоэффективных проектов.

Благодаря этому, по данным учреждения, сокращаются выбросы СО2 на 75 тыс тонн ежегодно. А также происходит замещение использования ископаемого топлива на 86,2 тыс Гкал для отопления более 26 тыс квартир.

По данным банка среди других программ, ЭКО-депозит за время его действия предпочли 70% вкладчиков Укргазбанка, и этот показатель постоянно растет. ЭКО-депозит можно открыть на 1-24 месяца, по ставке 12%. Валюта размещения - гривна, доллары США и Евро. Выплату процентов предусмотрено в конце срока или ежемесячно.

Напомним, Рост ВВП в Украине в октябре-декабре 2019 замедлился до 1,5%.