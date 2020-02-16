Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие
Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие
"Мюнхенский план" по Донбассу: в РФ не видят "зловещих политических замыслов"
"Мюнхенский план": в РФ не видят "зловещих политических замыслов"
Игрок сборной Украины со своим клубом уступил в финале Кубка Греции
Игрок сборной Украины со своим клубом уступил в финале Кубка Греции
"Мне стоит идти": Элтон Джон остановил концерт в Окленде
"Мне стоит идти": Элтон Джон остановил концерт в Окленде

Строительство "мегазавода" приостановлено: суд запретил Tesla вырубать лес под Берлином

Строительство "мегазавода" приостановлено: суд запретил Tesla вырубать лес под Берлином
19:22 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Бизнеса:Суд приказал Tesla остановить вырубку леса на месте строительства "мегазавода" под Берлином.

Высший административный суд (OVG) Берлина-Бранденбурга в субботу приказал приостановить работы по вырубке деревьев в окрестностях Берлина, где американский производитель электромобилей Tesla планирует построить свой первый в Европе завод "Gigafactory".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

Tesla строит большой завод на месте леса в Грюнгайде, планируя начать там производство электрокаров следующего года.

Только в пятницу суд во Франкфурте-на-Одере отверг экстренный иск двух немецких экологических групп, которые хотят не допустить вырубки деревьев в лесу близ Берлина, позволив Tesla выполнять работы.

Оружейное эмбарго в Ливии: Маас напомнил об ответственности для нарушителей

А в субботу Высший админсуд приказал остановить вырубку, пока не будет рассмотрена жалоба активистов на пятничное решение суда.

Компания Tesla начала очистки леса на площади 92 га в четверг. После критики экологических групп компания уже объявила различные мероприятия по переселению дикой природы из пострадавших районов.

"Ядерный щит": Германия готова к стратегическому диалогу с Францией

Как сообщает немецкая газета Tagesspiegel, Tesla должна переселить "лесных муравьев, рептилий и пять летучих мышей" из этого района. Производитель автомобилей также пообещал повесить здесь 400 скворечников, чтобы компенсировать влияние вырубки лесов на места обитания птиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Берлин, Tesla, Грюнгайд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
02 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
03 Гипертония: спасительные правила от высокого давления
04 Какие продукты не рекомендуют хранить в пластиковой таре?
05 Зима только на календаре: в Украине ожидается теплая и сухая погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РосСМИ: Украинские рыбаки признали браконьерство
РосСМИ: Украинские рыбаки признали браконьерство
Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран
Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран
На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)
На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)
В тренде: Джамала поразила необычным образом (Фото)
В тренде: Джамала поразила необычным образом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь