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"Ядерный щит": Германия готова к стратегическому диалогу с Францией

"Ядерный щит": Германия готова к стратегическому диалогу с Францией
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Франции предложил создать "французский атомный щит", для защиты Европы - чтобы не зависеть от США.

Берлин готов обсуждать инициативу Макрона о роли французского ядерного щита для защиты Европы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции.

Об этом сообщает DW.

"Германия готова к диалогу с Францией по вопросу стратегической безопасности Европы. "Мы примем приглашение этого стратегического диалога", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас", - говорится в сообщении.

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Так министр прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил обсудить создание французского атомного щита для защиты Европы - чтобы не зависеть в этой сфере от ядерного арсенала США.

Маас считает неправильным дистанцироваться от Соединенных Штатов: "В будущем нам самим придется делать больше для нашей безопасности, однако я считаю ошибочным противопоставлять Европу и США. Мы находимся в оборонном альянсе - речь идет о НАТО - и это работает". 

Немецкий министр убежден, что европейцы должны четче определиться со своей ролью в рамках НАТО.

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"Мы хотим укрепить опорные позиции Европы в НАТО. Чтобы сделать это, мы сначала должны договориться в рамках Европы. Диалог, который предложил Эммануэль Макрон, может стать важной частью этого, и именно поэтому мы примем его", - подчеркнул глава немецкой дипломатии.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон предложил разработать новый международный порядок контроля над вооружениями, в том числе ядерными. 

Эту идею он объяснил недоверием к имеющимся договоренностям в данной сфере, где подписантами являются Россия и США.

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Германия, Франция, НАТО, ФРГ, МИД, Европа, Хайко Маас, Эммануэль Макрон.
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