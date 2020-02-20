"Укрпочта" напоминает: получать посылки из Китая - безопасно

Новости Бизнеса:Укрпочта ищет альтернативные пути доставки посылок из Китая.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что на сегодняшний день получение посылок из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса, является безопасным, и компания будет продолжать доставку отправлений.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина.24".

"Но еще раз хочу заверить всех, что сегодня получение посылок из Китая является безопасным", - сказал Смелянский.

Отвечая в эфире на вопросы зрителей, он также опроверг то, что коронавирус якобы может быть на посылках из Китая.

"Нет. Он не остается... Мы каждое утро получаем бюллетень, что это безопасно принимать или не принимать... Поэтому еще раз: вирус не остается на посылках", - отметил гендиректор Укрпочты.

Он также акцентировал на том, что китайские партнеры следят за качеством доставки, и если Укрпочта будет плохо доставлять посылки, Alibaba не будет с ней работать.

"А Укрпочта стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов из Китая. Поэтому, наверное, не так плохо мы работаем. И мы продолжаем их получать... Мы их доставляем, но прорабатываем альтернативные пути, поскольку пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину", - проинформировал Смелянский.

Как сообщалось, ранее АО "Укрпочта" предупредила о возможном увеличении сроков транзита почтовой корреспонденции и посылок между Украиной и Китаем из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний.

В то же время относительно всех видов отправлений в Китай, то с 12 февраля их прием временно приостановлен.