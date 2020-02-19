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Среда, 19.02.2020
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В мире активно лечат коронавирус

В мире активно лечат коронавирус
21:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:От смертельного китайского коронавируса вылечили более 15 тысяч человек.

Более 15 тысяч человек излечились от коронавируса COVID-19 в различных странах мира.

Об этом сообщает The Guardian.

"Более 15 000 человек выздоровели от коронавирус, согласно последним данным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Китае выздоровели 14 938 человек из 74 185, которые заразились коронавирусом.

В некоторых провинциях Китая показатель выздоровления вырос до 40%, хотя в провинции Хубэй - эпицентре эпидемии, этот показатель не превышает 15%.

В Иране подтвердили две смерти от COVID-19

В Великобритании восемь из девяти пациентов с коронавирусом полностью выздоровели. В Таиланде - почти половина из 35 больных.

В начале этой недели глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, по данным ВОЗ, четыре из пяти пациентов в Китае имеют легкие симптомы, и, как ожидается, должны выздороветь.

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Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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