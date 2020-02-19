В Иране подтвердили две смерти от COVID-19

Новости мира:Двое граждан Ирана, у которых диагностировали коронавирус, умерли.

В Иране подтвердили, что первые два случая заражения новым коронавирусом в стране оказались летальными.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

"Два человека, которым диагностировали коронавирус в Иране, умерли, сообщает государственное информационное агентство", - говорится в сообщении.

Информационное агентство IRNA сообщило, что двумя жертвами вирусной пневмонии стали пожилые граждане Ирана.

Обе жертвы находились в городе Кум, примерно в 140 км к югу от столицы страны Тегерана.

Как известно, по состоянию на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более двух тысяч человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч человек.

Вместе с тем китайские ученые заявили о спаде эпидемии коронавируса.