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Среда, 19.02.2020
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В Иране подтвердили две смерти от COVID-19

В Иране подтвердили две смерти от COVID-19
20:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Двое граждан Ирана, у которых диагностировали коронавирус, умерли.

В Иране подтвердили, что первые два случая заражения новым коронавирусом в стране оказались летальными.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

"Два человека, которым диагностировали коронавирус в Иране, умерли, сообщает государственное информационное агентство", - говорится в сообщении.

Информационное агентство IRNA сообщило, что двумя жертвами вирусной пневмонии стали пожилые граждане Ирана.

Смертельный коронавирус добрался до Ирана

Обе жертвы находились в городе Кум, примерно в 140 км к югу от столицы страны Тегерана.

Как известно, по состоянию на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более двух тысяч человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч человек.

Вместе с тем китайские ученые заявили о спаде эпидемии коронавируса.

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Иран, Эпидемия, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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