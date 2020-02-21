"Вы не знаете ситуации": в "УЗ" отказались объяснить ситуацию с питанием для пассажиров

Новости Бизнеса:В "УЗ" пока не дали конкретного ответа, касательно услуг питания для пассажиров.

Заместитель председателя конкурсной комиссии Филиалы УЖСК ("Укрзализныця") Вячеслав Горбатко отказался прокомментировать ход конкурса по выбору поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити".

Едва услышав вопрос о том, что редакцию интересует история этого скандального тендера, который продолжается уже четвертый месяц, Горбатко заявил:

"Вы не знаете ситуации, или не хотите в ней разобраться", — сказал чиновник.

На заверения журналиста в том, что напротив цель телефонного звонка к нему, как раз и заключается в том, чтобы все же "разобраться в ситуации", Горбатко отреагировал отказом говорить по существу и завершил разговор.

Таким образом, вопрос о том, почему Горбатко проводил на станцию "Дарница" представителя одной из компаний-участниц конкурса инкогнито, так и осталось без ответа.

Не удалось получить объяснений и по поводу работы новой Рабочей группы УЗ по продлению проведения отбора, ведь последняя была образована в момент блокировки конкурсной процедуры по решению суда.

Напомним, ранее комментировать скандальную закупку услуг питания отказался еще один чиновник УЗ — директор филиала УЖСК Сергей Лейбук.

Как сообщалось ранее, УЖСК должен определить поставщика услуг по питанию для пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +". С самого начала участники конкурсного отбора заподозрили представителей УЗ в попытке отдать победу заведомо определенной компании — ООО "Санфинити".

Нарушение законодательства во время процедуры проведения конкурса, а также осведомленность "Санфинити" об условиях отбора еще до официального объявления стали основанием для судебного иска против чиновников УЗ.

Впоследствии, Волынский окружной суд запретил проведение конкурса до момента устранения всех определенных нарушений, среди которых, в частности, и несоблюдение этапности проведения отбора.

На данный момент не известно, разблокирован конкурс и включены в состав рабочей группы по его проведению Лейбук и Горбатко.

Кроме того, не известно, как и кто в дальнейшем будет обеспечивать пассажиров поездов едой на период дальнейшей неопределенности УЗ по этому вопросу.