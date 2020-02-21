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Магия и Арахамия: Нардеп рассказал об участии в "Битве Экстрасенсов"

Магия и Арахамия: Нардеп рассказал об участии в "Битве Экстрасенсов"
18:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Нардеп Давид Арахамия поделился подробностями об участии в "Битве Экстрасенсов".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам, почему решил стать гостем в шоу "Битва экстрасенсов".

"Я не знаю, почему это вызвало такой (резонанс - ред.), это же публичная информация, открытая. Был сюжет где-то полтора или два года назад. Что меня привлекло? Любопытство ... Люди позвонили, говорят "хотим вас пригласить в качестве гостя", - сказал нардеп.

Он заявил, что никогда этой передачи не смотрел, но тогда ему хотелось проверить, сколько людей на самом деле смотрят это шоу, потому что "они сказали, что это второе по популярности шоу в стране".

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"Никто не предупреждал, пришел и снялся там в качестве гостя. А потом несколько сотен моих друзей, которые никогда бы не признали, что они это смотрят, говорили, что меня видели в "Битве экстрасенсов", - рассказал Арахамия.

Так, накануне в сети начали распространять фрагмент телешоу "Битва экстрасенсов", участие в котором принимал Арахамия. Эпизод под названием "как найти миллионера" обнародовала в Youtube Анна Арджеванидзе.

Тема "Битвы экстрасенсов" начала набирать популярность в сети после того, как бывший председатель правления телеканала СТБ, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что "благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрьмы".

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На вопрос относительно слов Бородянского Арахамия заявил, что он не знает.

Ранее получило огласку получило видео с Алексеем Гончаруком, который восемь лет назад участвовал в акции протеста обманутых инвесторов новостроек. И попал в объективы камер.

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Украина, ВР, Шоу, Битва экстрасенсов, Давид Арахамия.
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