Общий доход "Укртелекома" за прошлый год снизился на 1,4%

Новости Бизнеса:Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" в 2019 году сократил чистый доход, по сравнению с 2018 годом, на 1,4% - до 6,357 млрд грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор "Укртелекома" Юрий Курмаз, представляя результаты неаудированной финансовой отчетности компании за прошлый год.

По словам Курмаза, из общего дохода доход от телекоммуникационных услуг компании составил 5,29 млрд грн, что на 4,1% меньше показателя за 2018 год.

Глава компании не назвал точный показатель чистой прибыли за 2019 год, отметив, что прошлогодние финансовые результаты близки к уровню 2018 года.

"Мы ожидаем результат (чистой прибыли - ред) не хуже 2018 года, где-то на уровне 0,5 млрд грн", - сказал Курмаз.

Директор "Укртелекома" также сообщил, что показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) в 2019 году вырос на 9,4% - до 1,766 млрд грн, а маржа EBITDA увеличилась на 2,8 п.п. - до 27,8%.

Напомним, в "Укртелекоме" говорят, что таксофоны не выдержали конкуренции с мобильными телефонами.