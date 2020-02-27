Нафтогаз пригрозил отключить газ 16 тепловикам

Новости Бизнеса:Нафтогаз предупредил об угрозе прекращения газоснабжения более 16 производителей тепла с 1 марта.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"сообщает о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о специальных обязательствах (ПСО).

Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", с 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников произвели необходимые минимальные платежи в пользу "Нафтогаза"и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла.

"Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года. Для предотвращения рисков прекращения теплоснабжения населения "Нафтогаз"настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - сказано в сообщении.

НАК "Нафтогаз Украины"– крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Напомним, фьючерсы на Brent подешевели на 1,25% до 52,76 долларов за баррель, Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 1,35% до 48,07 долларов за баррель.