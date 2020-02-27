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Экс-нардеп Пидлисецкий вошел в состав набсовета "Укрэнерго"

Экс-нардеп Пидлисецкий вошел в состав набсовета "Укрэнерго"
18:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Набсовета "Укрэнерго" получил троих новых членов.

Кабинет министров согласовал кандидатуры трех новых членов наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго", как представителей государства.

Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.

"Согласовать кандидатуры Пидлисецкого Льва Теофиловича, Гелетия Юрия Игоревича и Токарского Юрия Богдановича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания " Укрэнерго", как представителей государства", - сказано в документе.

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" уходит в отставку

Как сообщалось ранее, 26 февраля наблюдательный совет оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" назначил первого заместителя главы правления Владимира Кудрицкого новым исполняющим обязанности директора компании после того, как глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил о своей отставке.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.

Напомним, Кабмин считает, что конкурс необходимо остановить, пока не будет обновлен наблюдательный совет "Укрэнерго".

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Кабмин, Укрэнерго, Лев Пидлисецкий.
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