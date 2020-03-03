Компания Twitter рекомендует своим сотрудникам работать из дома из-за короновируса

Новости Бизнеса:Компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам работать из дома.

Руководство компании Twitter предложило своим работникам в офисах по всему миру работать из дома, начиная с понедельника, пытаясь таким образом остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом сообщает AFP.

"Мы настойчиво призываем всех сотрудников во всем мире работать дома, если они имеют возможность... Наша цель - снизить вероятность распространения коронавируса Covid-19 для нас и мира вокруг нас", - заявила глава отдела HR Дженнифер Кристи.

Одновременно отмечается, что работа по дому будет обязательной для сотрудников в офисах компании в Южной Корее, Гонконге и Японии.

Как сообщалось, в мире количество людей, зараженных коронавирусом, достигло 90 9376, умерли 3117 человек.

По информации Минздрава, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.