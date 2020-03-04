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"Новая почта" и "Укрпошта" готовы помочь обанкротившейся компании

"Новая почта" и "Укрпошта" готовы помочь обанкротившейся компании
13:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Укрпошта" и "Новая почта" готовы доставлять посылки обанкротившейся компании "Ин Тайм".

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки "Новая почта" и Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпошта" заявили о готовности оказать помощь в доставке посылок клиентов обанкротившейся службы доставки "Ин Тайм". Об этом компании сообщили на своих страницах в социальной сети Facebook.

"Нам жаль, что с одним из игроков рынка, компанией "Ин Тайм", сложилась такая ситуация. Хотим сообщить, что сейчас "Новая почта" не ведет переговоров о выкупе и/или реструктуризации бизнеса "Ин Тайм" - всей компании или ее части. По организации доставки для клиентов: на данный момент мы только начали переговоры", - сообщается на странице компании "Новая почта".

В сообщении говорится, что называть конкретные сроки доставки посылок клиентам "Ин Тайм" преждевременно, так как это зависит от действий и скорости принятия решений руководством компании.

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Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский, в свою очередь, сообщил о готовности предоставить рабочие места сотрудникам закрывшихся отделений службы доставки "Ин Тайм" и призвал их отправлять резюме.

"Просто хочу сказать - "Укрпошта" готова подставить вам плечо… Нам также не безразлична судьба сотрудников компании "Ин Тайм". У нас есть для вас вакансии, поэтому будем рады видеть вас частью большой успешной команды "Укрпошты", - написал Смелянский на своей странице в Facebook.

Глава "Укрпошты" также отметил, что в компании готовы предоставить welcome-скидку для юридических лиц-клиентов "Ин Тайм" в размере 15% на посылки весом до 30 кг. Для физических лиц, по его словам, тарифы "Укрпошты" и так дешевле на 15-25%.

Ранее на сайте компании "Ин Тайм" появилась информация об остановке доставки отправлений.

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"Компания "Ин Тайм" приносит свои извинения клиентам и партнерам. Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям. Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации. Доставка грузов будет произведена их ресурсами в рамках соответствующих сетей отделений, где клиенты смогут получить ожидаемое", - говорится в сообщении.

По состоянию на 3 марта выдача грузов, оставшихся на складах компании, проводилась в 18 отделениях разных городов Украины.

"Кроме того, по договоренности с компаниями "Новая Почта", САТ, "Деливери", "Мист Экспресс", с четверга будет организована доставка не выданных остатков грузов отправителям и получателям с помощью перечисленных выше компаний, которые откликнулись на нашу просьбу и готовы помочь клиентам с доставкой их отправлений. Продолжаем делать все возможное для решения возникшей ситуации", - сообщается на сайте компании "Ин Тайм".

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"Ин Тайм" — основанная в 2002 году логистическая компания, которая предоставляет услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. Сеть "Ин Тайм" охватывает всю Украину и насчитывает более 602 отделений.

Компания осуществляет международную доставку в 220 стран мира.

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Укрпошта, Новая почта, Ин Тайм.
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