Мировые компании Google и Microsoft откроют доступ к платным ресурсам из-за коронавируса

Новости Бизнеса:Компании гиганты планируют открыть доступ к платным программам для облегчения координации в работе компаний.

Google и Microsoft решили облегчить дистанционную координацию работы компаний и их работников, временно открыв для общественности доступ к своим специализированным средствам для конференц-связи.

Об этом сообщает The Verge.

"Поскольку обострение вспышки коронавируса подталкивает все больше компаний и организаций перейти на удаленную форму работы, Google и Microsoft заявили, что предоставят доступ к своим надежным и эффективным средствам телеконференций и взаимодействия, которые, как правило, доступны только для корпоративных клиентов, для того чтобы облегчить людям работу из дома", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что обе компании предлагают бесплатный доступ лишь ограниченное время.

Так, Google откроет бесплатный доступ к расширенным функциям программы Hangouts Meet для всех пользователей G Suite и G Suite for Education до 1 июля.

В свою очередь, Microsoft предлагает шестимесячную бесплатную пробную версию Microsoft Teams, что представляет собой центр для командной работы в Office 365, уровня "Премиум". Сначала этот уровень был разработан для того, чтобы больницы, школы и предприятия в Китае могли быстро выйти на связь и работать в Microsoft Teams. Однако теперь он будет доступен на бесплатной основе во всем мире на протяжении 6 месяцев.

Компания также заявила, что 10 марта выпустит обновление бесплатной версии Microsoft Teams, где будет снято ограничение на количество пользователей в данной программе и позволит им планировать видеозвонки и конференции.