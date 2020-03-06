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В Киеве вводят дополнительные меры из-за угрозы коронавируса

В Киеве вводят дополнительные меры из-за угрозы коронавируса
13:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Киеве из-за угрозы распространения коронавируса вводят дополнительные меры.

В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщает пресс-служба городской власти.

"Столица принимает меры для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Город делает все, чтобы обеспечить своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками коронавируса на территории Киева. В полной готовности мы, конечно, переводим учреждения здравоохранения. Но и другие сферы должны принять меры, чтобы мы предотвратили угрозу возможного распространения коронавируса в столице", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Департамент здравоохранения должен обеспечить в медицинских учреждениях отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии; отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований. Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, должны обеспечить пульс-эксиметрамы, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких. 

Департаменту здравоохранения и КП "Фармация" поручено обеспечить медицинские учреждения неснижаемым запасом противовирусных препаратов, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Аптечную сеть - достаточным количеством противовирусных, лечебных и витаминных препаратов, средств неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний, а также средств индивидуальной защиты и бесперебойную их реализацию.

"В городе определены семь медучреждений, которые оснащены соответствующим образом и имеют высококвалифицированных инфекционистов. Проведено обучение для врачей первичного и вторичного звена. С начала недели в столичных школах и детских садах начали измерять температуру ученикам и воспитанникам. Город собственными силами создаст дополнительные фильтры в аэропортах", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Также он напомнил, что в столице работает круглосуточная горячая линия "Совет врача по телефону", куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса. На нее киевляне могут звонить по телефону: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 - с мобильного (согласно тарифам оператора).

Департамент транспортной инфраструктуры, КП "Киевский метрополитен", КП «Киевпастранс» должны усилить текущие дезинфекционные мероприятия на остановках транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижном составе, вагонах поездов, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена. А также обеспечить работников средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и осуществлять ежедневный контроль за состоянием их здоровья, чтобы не допускать к работе лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания. 

Руководители учреждений, предприятий, организаций должны усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, таких как: вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры и торгово-развлекательные заведения, кинотеатры и т. Работникам учреждений руководители должны обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены, провести соответствующие учения по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

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Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент социальной политики, департамент культуры, районные в городе Киеве государственные администрации, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений и общежитий, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений и прочее.

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Киев, Украина, КГГА, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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